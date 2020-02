Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, atualizada às 13h40

Ruas de Juiz de Fora serão interditadas neste final de semana

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) vai interditar algumas ruas para concentração ou passagem dos blocos no período carnavalesco, entre os dias 22 e 25 de fevereiro (sábado e terça-feira de carnaval).

Sábado, 22

- Aulão de carnaval - Concentração entre 14h e 18h: quadra da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados)



- Bloco Chora não, Bebe - Concentração entre 13h e 18h: Praça Nilo Sotto Maior - Bairro Santo Antônio.



Domingo, 23



- Bloco Ninho do Urubu – Concentração às 14h: Rua Doutor Duarte de Abreu, entre Avenida Coronel Vidal e Rua Henrique Burnier - Mariano Procópio.



- Carnaval da União - Concentração entre 14h e 22h: Grêmio Recreativo Escola de Sambá União das Cores (área particular) – Milho Branco.



- Carnaval de Marchinhas - Concentração entre 14h e 19h: Praça Antônio Carlos – Centro.



- Bloco Unidos do Bairro Floresta – Concentração às 16h: Alameda Mundo Novo – Bairro Floresta. Desfile entre 17h e 21h: Alameda Mundo Novo e Rua Coronel de Assis.



Segunda-feira, 24



- Bloco Vai Quem Quer - Concentração às 16h: Parque Halfeld – Centro. Desfile entre 17h e 20h30: Rua Halfeld, até a Praça Doutor João Penido.



- Bloco Xicleteiros – Concentração às 17h: Rua Alberto Guedes, 214 – Bairro Jardim Esperança. Desfile entre 18h e 21 horas: ruas Alberto Guedes, Aristóteles, Padre João Micheleto e Padre Acácio Duarte até a praça.



Terça-feira, 25



- Bloco do Lalado - Concentração entre 15 e 20h: Rua Padre Acácio – Bairro Jardim Esperança.





