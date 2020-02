Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, atualizada às 14h35

Mais de 600 mil veículos devem passar pela BR-040 durante o Carnaval



Da redação



Durante o feriado prolongado de Carnaval, 623 mil veículos devem cruzar a BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora. A Via 040, concessionária responsável pelo trecho, afirma que a estimativa representa aumento de 12% em relação ao tráfego em dias normais. Para reforçar a segurança nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará operação especial às 00h01 de sexta-feira, 21 de fevereiro.



O reforço nas estradas federais vai até às 23h59 da quarta-feira de Cinzas, 26. A PRF informa que em 2019, nove pessoas morreram durante o Carnaval nos trechos fiscalizados pelas equipes. O resultado foi o menor nos últimos anos, neste período marcado por excessos ao volante e violência nas rodovias. Em 2018, foram registrados 11 óbitos e, em 2017, ocorreram total de 23 mortes.



Além dos cerca de 800 policiais do efetivo da PRF em Minas, a polícia terá o reforço de 30 agentes vindos de outros Estados. A fiscalização contará com o apoio de um helicóptero na configuração policial. As equipes vão focar em ações de prevenção de acidentes, em resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito e no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo acostamento, dentre outras.



Restrições de tráfego



Por medida de segurança, devido ao grande aumento no fluxo de veículos, a PRF restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado. Confira abaixo os dias e horários das restrições:



21/02/2020, sexta-feira das 16h às 22h;

22/02/2020, sábado das 06h às 12h;

25/02/2020, terça-feira das 16h às 22h;

26/02/2020 quarta-feira das 06h às 12h;



O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.



BR-040



Para aumentar a fluidez do trânsito, a Via 040 não fará obras que necessitam interdição de faixa nos dias de maior movimento, facilitando a viagem de quem segue para Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. O atendimento na pista e nas praças de pedágio também terá reforço de funcionários.



Devido ao impacto das recentes chuvas que atingiram Minas Gerais, alguns pontos da BR-040 estão com obras de contenção de encostas, principalmente entre Belo Horizonte (MG) e Santos Dumont (MG). O motorista pode consultar os pontos e a alteração de tráfego também no mapa digital no site da concessionária.



