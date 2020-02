Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, atualizada às 14h35

Previsão é de chuva e queda da temperatura durante feriado de Carnaval



Da redação



O feriado de Carnaval começa em toda a Zona da Mata mineira com chuvas e quedas gradativas das temperaturas. Conforme a meteorologista Anete Fernandes, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no sábado, 22 de fevereiro, a nebulosidade aumenta, deixando o céu encoberto com chuvas e trovoadas a qualquer hora do dia. As temperaturas terão ligeira queda, com variação neste sábado entre 17°c e 27°C.



O mesmo está previsto para o domingo, 23. Este será o dia mais frio do feriado da folia, com termômetros variando entre 16°C e 25°C.



Já segunda, 24, o tempo começa a firmar um pouco, deixando céu nublado com possibilidade de mormaço e abertura no período da tarde. No último dia da Festa do Momo, 25, o sol deve aparecer, assim o céu deve ficar parcialmente nublado. Neste dia, as temperaturas voltam a subir, com mínima de 18°C e máxima de 30°C na região.



Rio de Janeiro e região



Para quem vai passar o Carnaval no litoral ou na capital carioca, deve esperar maior volume de chuva para o domingo, 23.



Nesta sexta, há previsão de tempestade e no sábado o céu fica encoberto sem muitas precipitações fortes. No domingo, a condição é de céu nublado com chuvas isoladas. Na segunda e terça de Carnaval o tempo volta a firmar aos poucos e deve aparecer sol entre nuvens.

