Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h20

Trânsito sofre alteração para desfile da Banda Daki

Da redação



O trânsito em Juiz de Fora vai sofrer alteração devido ao desfile da Banda Daki, neste sábado, 22 de fevereiro (confira). A concentração será no Largo do Riachuelo, às 9h30, com a presença da corte oficial do Carnaval. De acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra), às 12h30 haverá a entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Antônio Almas ao Rei Momo, Caio Dias, dando início oficialmente ao desfile. Que vai percorrer a Avenida Barão do Rio Branco (pista central) até a Rua Espírito Santo, com previsão de término às 16h30.

Assim, os pontos de táxi da Rua Roberto de Barros e o de ônibus da Rua Doutor Jarbas de Lery Santos serão desativados durante todo o desfile do bloco. O estacionamento será proibido a partir das 22h desta sexta-feira, 21, até o término do evento, nas ruas Doutor Jarbas de Lery Santos e Roberto de Barros. A liberação da Avenida Barão do Rio Branco está prevista para as 16h, podendo evoluir de acordo com a avaliação do responsável pelo policiamento do trânsito. Os moradores das áreas interditadas terão acesso liberado. Os principais cruzamentos receberão apoio dos agentes e/ou da Polícia Militar.



