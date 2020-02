Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h08

Veja como fica o funcionamento da PJF nos dias de folia

Da redação



Devido aos dias de carnaval, de sábado, 22, a quarta-feira, 26, alguns serviços da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) serão alterados. Veja como fica.

Museu “Mariano Procópio”: o parque funcionará normalmente, das 8h às 18h, ficando fechado apenas na segunda-feira, 24, dia habitual de manutenção do local. O prédio sede e a Galeria “Maria Amália” ficarão fechados de sábado a quarta-feira, reabrindo na quinta-feira, 27.

Parque da Lajinha: funcionará normalmente, das 8h às 17h.

Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa): o prédio sede, o Centro Cultural “Bernardo Mascarenhas” (CCBM), a Biblioteca Municipal “Murilo Mendes”, a Casa de Leitura “Delfina Fonseca Lima”, o Teatro “Paschoal Carlos Magno” e o Centro Cultural “Dnar Rocha” ficarão fechados, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira. O Museu Ferroviário também ficará fechado durante o período, funcionando no sábado, para o “Bailinho”, das 16h às 18h. A Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) funcionará no sábado, das 11h às 20h, no domingo, 23, das 10h às 19h, e de segunda a quarta-feira, das 11h às 20h.

Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): de sábado a terça-feira, 25, funcionará em esquema de plantão, através do telefone 115, voltando a funcionar normalmente na quarta-feira, 26.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): a coleta domiciliar e seletiva e os ecopontos estarão suspensos na terça-feira. O Canil Municipal ficará fechado para visitação de segunda a quarta-feira. Para recolhimento de animais em risco nas vias funcionará em regime de plantão, através do telefone 3690-3591. No feriado, o contato emergencial com o Demlurb deverá ser feito pelo telefone 3690-3531.

Mercado Municipal: no sábado, funcionará até as 14h. De domingo a terça-feira ficará fechado, voltando a funcionar normalmente na quarta-feira, 26.

Feiras livres: funcionamento normal.

Restaurante Popular: segunda e terça-feira estará fechado, voltando a funcionar normalmente a partir de quarta-feira.

Espaço Cidadão: permanecerá fechado de sábado a quarta-feira, voltando na quinta-feira.

Guarda Municipal (GM): atuará no Parque da Lajinha, Hospital de Pronto Socorro (HPS), central de atendimento 24 horas (telefone 153) e rondas motorizadas, além do apoio à fiscalização de posturas durante os desfiles de blocos carnavalescos.

Saúde: expediente normal nas unidades de urgência e emergência do Hospital “Dr. Mozart Geraldo Teixeira”, unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Regional Leste e Pronto Atendimento Infantil (PAI). As unidades básicas retomarão as atividades na quinta-feira.

Defesa Civil: funcionará em esquema de plantão, atendendo pelo telefone 199.

Assistência social: os serviços da Casa de Passagem para Mulheres e os centros de Passagem para Homens, o acolhimento Institucional de Crianças, Adolescentes, Adultos e de Idosos, e o Centro Pop funcionarão normalmente. Os tutelares terão esquema de plantão, através dos telefones: Sul/Oeste – 99939-9073, Centro/Norte – 99939-8073 e Leste - 99939-9373. O Especializado de Assistência Social (Creas) e o de Referência de Assistência Social (Cras) e os serviços de Fortalecimento de Vínculos não funcionarão.

