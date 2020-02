Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, atualizada às 10h14

Veja como fica o funcionamento da UFJF durante o Carnaval



Da redação



Em função do feriado de Carnaval, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entra em recesso a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de fevereiro. A instituição retorna as atividades a partir do dia 27, quinta-feira. Confira como ficarão os horários de atendimento dos setores vinculados.

A Reitoria, o Centro de Ciências, a Casa Helenira Resende, assim como o Jardim Botânico seguirão de acordo com o calendário acadêmico, encerrando as atividades na sexta-feira e com as mesmas retornando na quinta-feira, dia 27. A Biblioteca Central e as setoriais também não funcionarão durante o recesso carnavalesco.

A Central de Atendimento encerrará as atividades no sábado, às 12h, e volta ao desempenho normal a partir da quinta-feira, 27, das 8h às 20h. O Fórum da Cultura ficará fechado a partir do sábado, dia 22, e estará aberto na quarta-feira, dia 26, às 14h.

No Hospital Universitário (HU) as atividades administrativas se encerram na sexta-feira, 21 e retornam na quarta-feira, 26, às 12h. A unidade Dom Bosco continuará realizando os procedimentos de hemodiálise. Na unidade Santa Catarina, a parte assistencial funcionará em escala de plantão, mantendo a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o centro cirúrgico e as internações. A partir da quarta-feira de cinzas, o atendimento volta ao regime normal.

O Restaurante Universitário seguirá o calendário acadêmico, entrando em recesso apenas nos dias 24, 25 e 26 e funcionando normalmente na quinta e sexta-feira. O RU segue as atividades das férias, oferecendo café da manhã e almoço tanto no campus quanto na unidade central.

O Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) e o Memorial da República Itamar Franco não funcionarão de sábado, dia 22, a terça-feira, dia 25. As atividades retornarão a partir da quarta-feira, dia 26.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.