Assaltantes roubam mais de R$ 20 mil de clube no bairro Mariano Procópio



Quatro assaltantes roubaram mais de R$ 20 mil de um clube na noite de terça-feira, 25 de fevereiro, no bairro Mariano Procópio. O crime ocorreu, por volta das 21h30, na Rua Mariano Procópio.



O funcionário do clube, de 59 anos, relatou aos policiais que levava o dinheiro adquirido em um evento realizado na sede campestre para ser guardado na sede social quando foi rendido pelos bandidos. Ele estacionou o veículo para abrir o portão do local, quando os quatro assaltantes armados com arma de fogo abordaram a vítima.



Segundo o boletim de ocorrência, um dos ladrões apontou a pistola para o pescoço do homem e empurrou-o para dentro do estabelecimento. Logo depois, o grupo fugiu no carro com todo dinheiro que somava entre R$ 20 mil e R$ 25 mil.



O carro foi localizado na Rua Benjamin Magiolario, no bairro Nossa Senhora Aparecida.



Os suspeitos não foram localizados até o fechamento da ocorrência.





