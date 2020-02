Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020, atualizada às 17h34

UFJF cria acesso provisório que começa a funcionar na sexta-feira

Da redação



Para desafogar o trânsito durante o período do recapeamento asfáltico do anel viário, que teve início na última semana, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) irá abrir uma passagem provisória de acesso ao campus. O acesso liga o estacionamento do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) à Rua Umberto Nery, no bairro Aeroporto, e possibilita caminho facilitado à região de São Pedro, Avenida Itamar Franco e a Zona Sul de Juiz de Fora. O trajeto começará a ser utilizado a partir desta sexta-feira, 28 de fevereiro.



A localização é próxima das faculdades de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, Instituto de Artes e Design (IAD) e do Centro de Educação a Distância.



O espaço onde está localizada a passagem, contará com a supervisão da equipe de vigilância da UFJF e irá funcionar de segundas a sextas-feiras, entre 6h e 21h. Durante sábados, domingos e feriados o trajeto temporário permanece fechado por meio de uma guarita da própria Instituição. De acordo com a pró-reitora adjunta de Infraestrutura e Gestão, Janezete Marques, a experimentação do acesso começa a partir da próxima sexta-feira, 28 e a partir do primeiro dia de aulas, 2 de março, estará em pleno funcionamento.

“Com a saída na rua Umberto Nery, as pessoas saem próximas ao Estádio Municipal Mário Helênio e podem chegar ao bairro Aeroporto ou acessar a rua Eugênio Nascimento rumo à Zona Sul. Além disso, não dará acesso aos ônibus, apenas carros e motos e terá uma guarita de fibra de vidro para dar maior segurança aos vigilantes. Após as obra, é necessário apenas refazer o gramado e fechar o cercado.”



O prazo previsto para o recapeamento do anel viário varia entre 45 e 90 dias, podendo ser antecipado ou prorrogado, conforme o clima e o nível de chuvas. Neste período, a ciclovia não está em funcionamento.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.