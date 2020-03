Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h30

Ônibus que atendem a UFJF voltam a circular em horários normais



Da redação



A partir da próxima segunda-feira, 2 de março, as linhas que atendem a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) voltam ao horário normal: 525 (Universidade), 530 (São pedro), 532 (São Pedro / Via Caiçaras), 535 (Universidade), 545 (Universidade), 555 (Universidade).

Segundo a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra), a mudança aconteceu devido ao período de recesso da UFJF, quando a demanda por alguns ônibus diminui. Com a volta das atividades, as linhas voltam a operar no Campus. Todos os horários e itinerários podem ser conferidos pelo link /www.pjf.mg.gov.br/onibus .

