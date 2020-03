Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, atualizada às 11h45

Posto de combustíveis da Rua Américo Lobo é roubado

Da redação



Um posto de combustíveis foi assaltado na madrugada desta sexta-feira, 28 de fevereiro, no bairro Manoel Honório. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o bandido ameaçou o frentista do posto, na Rua Américo Lobo, com uma faca. O funcionário entregou ao assaltante o dinheiro que tinha no bolso, que somava quase R$ 250.



O suspeito fugiu a pé pela Avenida Rio Branco e não foi localizado pelos policiais.





