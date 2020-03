Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, atualizada às 14h07

PRF divulga balanço da Operação de Carnaval nas estradas federais de MG



Da redação



A Polícia Rodoviária Federal registrou 12 mortes durante o feriado do Carnaval nas estradas federais de Minas Gerais. A operação foi encerrada na madrugada desta quarta-feira de Cinzas, 26 de fevereiro.



Ao todo, foram contabilizados 178 acidentes, com 256 feridos. Em 2019, os números foram de 148 acidentes, 193 feridos e nove mortos.

Este ano, a PRF realizou o dobro de prisões por embriaguez ao volante, se comparado com o mesmo período do Carnaval passado. Foram 18 pessoas presas ao serem flagradas dirigindo embriagadas acima do limite considerado crime de trânsito. Em 2019, foram detidas oito pessoas.



Acidentes



A PRF fiscalizou 21.246 veículos em todo o Estado. As ultrapassagens irregulares resultaram na aplicação de 960 multas. Em 2020, foram feitos 8.821 testes de etilômetro que resultaram em 145 autuações por embriaguez e prisão de 18 condutores.

