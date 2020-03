Sábado, 29 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h

PJF confirma pagamento dos servidores na próxima sexta-feira

Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora realiza o pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de fevereiro, na próxima sexta-feira, 6 de março, quinto dia útil do mês. Segundo a nota, "a Administração confirmou a data após a análise do fluxo financeiro da PJF, que tem sido monitorado permanentemente pelas equipes técnicas da Administração Municipal, visando o equilíbrio fiscal do Município".





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.