Segunda-feira, 2 de março de 2020, atualizada às 9h08

Adolescente é assaltado em túnel no Cascatinha



Da redação



Um adolescente, de 17 anos, foi assaltado na noite desse domingo, 1º de março, na Avenida Presidente Itamar Franco, no Bairro Cascatinha, em Juiz de Fora. De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PM), o rapaz compareceu no posto da PM no São Mateus dizendo que por volta das 20h50, ao sair do shopping, ele passou no local que dá acesso ao ponto de ônibus e foi abordado por dois homens, que o ameaçaram com um revólver e levaram seu celular e um par de tênis.



