Segunda-feira, 2 de março de 2020, atualizada às 18h10

Motorista fica ferido depois de capotar com kombi no bairro Santo Antônio



Da redação



Um motorista, 30 anos, capotou com uma kombi de uma empresa de alimentos na tarde desta segunda-feira, 2 de março, na Alameda Ilva Melo Reis, no bairro Santo Antônio. A vítima descia a via quando perdeu o controle da direção e ocasionou o acidente.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o homem era o único ocupante do veículo e encontrava-se inconsciente, mas respirando, sem fraturas aparentes. Para ter acesso à vítima, a equipe quebrou o para-brisa, uma vez que o veículo ficou caído lateralmente.

Ele não chegou a ficar preso às ferragens. Depois de ser retirado da kombi, o motorista foi imobilizado e entregue à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que encaminhou-o ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).





