Segunda-feira, 2 de março de 2020, atualizada às 10h40

Previsão do tempo para Juiz de Fora é de chuvas até quarta-feira



Da redação



A previsão do tempo para Juiz de Fora é de céu encoberto, com chuvas a qualquer momento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas devem continuar até a quarta-feira, 4 de março. "Hoje o dia fica completamente encoberto e a temperatura não passa de 25ºC. Na região a mínima deve ficar entre 15ºC e 17ºC e a máxima, entre 24ºC e 26ºC. As chuvas acontecem a qualquer hora do dia, sem trégua, com volume significativo nas próximas horas", explicou o meteorologista Cléber Ramos.



Na terça-feira, 3, o céu fica encoberto com chuvisco. A temperatura mínima deve ser de 18ºC e a máxima, 20ºC. As regiões mais afetadas com as chuvas em Minas Gerais são Centro, Sul, Leste e Oeste.





