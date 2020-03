Quarta-feira, 4 de março de 2020, atualizada às 18h37

Defesa Civil registra mais de 200 ocorrências em 48 horas

Da redação



O número de ocorrências registradas pela Defesa Civil nos dois últimos dias já supera o total atendido pelo órgão em janeiro de 2019, quando foram 220. Às 94 solicitações recebidas na terça-feira, 3, somam-se outras 127, efetuadas até a tarde desta quarta-feira, 4, totalizando 221 casos. O fato se deve ao acumulado de 146mm de chuvas em quatro dias.

A maior parte dos chamados é referente a deslizamentos de terra. Houve dois desabamentos de imóveis, sem vítimas, devido à ação prévia de interdição das casas e de remoção dos moradores, realizada pelas equipes da Defesa Civil. As regiões que concentraram o maior número de casos foram a leste, com 58 registros; a sul, com 55; e a norte, com 54.

Os bairros mais afetados foram Santa Luzia, com 15 ocorrências; Linhares, 10; e Santa Cecília, nove. Conforme a Defesa Civil, todas as equipes estão em atendimento às demandas. A população deve entrar em contato pelo 199, diante de situações de risco iminente.

Doações

Em decorrência das chuvas, a Câmara Municipal deu início a uma campanha para arrecadar donativos que serão direcionados às famílias atingidas pelas chuvas e deslizamentos em Juiz de Fora. Estão sendo recebidas no estacionamento do prédio da Câmara, na rua Halfeld, 955, entre 8h e 18h, doações de água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, colchões, roupas, roupa de cama e cobertores. Até o momento os bairro mais atingidos pelas chuvas foram: Bairro Industrial, Dom Bosco, Linhares, São Benedito, Graminha, Santa Cecília, Vila Alpina, Guaruá e Vila Ideal.





