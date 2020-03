Quarta-feira, 4 de março de 2020, atualizada às 14h32

Em quatro dias, chove quase 50% da média esperada para todos mês de março em JF



Da redação



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso meteorológico nesta quarta-feira, 4 de março, devido a previsão de mais chuvas intensas em Juiz de Fora e região da Zona da Mata mineira. O alerta é válido até a manhã de quinta, 5. Segundo o Instituto, o céu continua nublado com pancadas e chuva e trovoadas isoladas até sexta, 6. A partir de sexta, 6, o tempo deve voltar a ficar mais estável.



Na terça, 3, a tempestade registrada em toda a cidade ocasionou elevação do nível do rio Paraibuna, que chegou a 4 metros, e 94 ocorrências relacionadas as chuvas. Conforme o meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5° Distrito do Inmet, choveu total de 59,4 milímetros e o acumulado de precipitações nos quatro primeiros dias de março já soma 105 milímetros. Para todo o mês está previsto um acumulado de chuvas de 221 mm, assim, o valor já contabilizado corresponde a quase 50% deste total.



Mananciais de JF

Nesta quarta, 4, os níveis dos três mananciais que abastecem Juiz de Fora estão marcando quase 100% de sua capacidade. Na represa de São Pedro a marca é de 97,9%, na represa Dr. João Penido, 95,9%, e na Barragem de Chapéu D'Uvas chegou a 92,5%. Na mesma data do ano passado, os percentuais eram de 85,6%, 84,7% e 48,1%, respectivamente.







