Quarta-feira, 4 de março de 2020, atualizada às 10h50

Settra interdita ruas de Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) realiza, nesta quarta-feira, 4 de março, diversas interdições por conta da forte chuva que atingiu Juiz de Fora nas últimas horas. Veja:

- Rua José Eutrópio, em Santa Terezinha, desvio sendo feito pela Humberto de Campos, podendo retornar à Rui Barbosa. O motorista que desejar pegar a Avenida Brasil, deve seguir pela Humberto de Campos e Josué de Queiroz.

- Acesso Norte, altura do bairro Industrial, os desvios estão sendo feitos pela Av. Juscelino Kubitschek (JK). Já no bairro São Pedro, a Rua José Lourenço também segue interditada.



A PJF segue os trabalhos de verificação dos principais pontos que necessitam de interdição. Qualquer cidadão que flagrar alguma irregularidade no trânsito, basta entrar em contato com a Central dos Agentes pelo telefone (32) 3690-7400.

Limpeza nas ruas

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) disponibilizou um efetivo de 30 funcionários para limpeza nos bairros Graminha, Santa Luzia e no acesso entre Guaruá e Vila Ideal. As equipes trabalham com retroescavadeira e diversos caminhões caçamba. Até o momento foram recolhidos 24 toneladas de barro. O Demlurb prosseguirá com ações de limpeza nos próximos dias nos bairros Santa Cecília, Linhares, Vila Alpina, Monte castelo e Bairro Industrial.

Para mais informações sobre limpeza de córregos, roçada, capina e demais serviços oferecidos pelo departamento, o "Alô Demlurb" fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone 3690-3500.

