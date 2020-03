Quarta-feira, 4 de março de 2020, atualizada às 18h06

Três homens são presos em operação de combate ao tráfico de drogas no Vila Alpina



Da redação



Nesta quarta-feira, 4 de março, a Polícia Civil desencadeou uma operação no Bairro Vila Alpina, visando o combate do tráfico de drogas. Na ação, foram presos três homens suspeitos de tráfico de drogas, de 28, 24 e 22 anos. Outros dois suspeitos também foram detidos por uso de entorpecentes e liberados após confecção do Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO).



Uma equipe de policiais da Delegacia Especializada de Antidrogas (DEA), durante a ação, apreenderam 27 buchas de maconha, um frasco contendo lóló, balança de precisão, material para embalar drogas e um veículo (Peugeot 206).



O delegado, Rafael Gomes, diz que o bairro tem sido palco de diversos crimes graves, como homicídios e tráfico de drogas, e a ação visa coibir a incidência do tráfico na região.

Os suspeitos foram encaminhados para uma unidade prisional.

