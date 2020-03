Terça-feira, 10 de março de 2020, atualizada às 8h46



Dois jovens são assaltados no Bairro Alto dos Passos

Da redação



Dois jovens, de 19 anos, foram assaltados na madrugada desta terça-feira, 10 de março, na Rua Barão de São Marcelino, no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que saíram do trabalho e quando passaram por um estacionamento foram abordadas por uma dupla, sendo que um deles estava armado. Os bandidos levaram dois celulares, fugiram em direção ao centro e não foram localizados.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.