Terça-feira, 10 de março de 2020, atualizada às 9h

Homem é preso após roubar celular de adolescente no Bonfim



Da redação



Um homem, de 22 anos, foi preso na noite dessa segunda-feira, 9 de março, no Bairro Bonfim. De acordo com a ocorrência, ele roubou o celular de um adolescente, de 16 anos, que passava por um escadão na Rua Wandeir Soares Nogueira. Ainda conforme o BO, o autor ameaçou a vítima com uma faca e fugiu. Durante o rastreamento, a Polícia Militar (PM) encontrou o homem dentro de casa, apreenderam a arma e recuperaram o celular. A vítima reconheceu o autor.







Comentários

