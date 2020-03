Terça-feira, 10 de março de 2020, atualizada às 8h20

Inscrições para Cartão Passe Fácil Estudante terminam no final do mês

Da redação



Termina no próximo dia 31 o prazo para solicitar gratuidade no Cartão Passe Fácil Estudante - benefício oferecido em parceria com a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) - que concede ao aluno da rede municipal de ensino gratuidade no transporte coletivo urbano.

O aluno deverá estar matriculado e frequente em instituição de ensino municipal, residir a mais de um quilômetro da escola e ter renda familiar bruta de até dois salários mínimos, além de seguir outros critérios, estabelecidos no edital.



Os pais ou responsáveis devem entregar versões originais e cópias da documentação necessária em qualquer unidade do Espaço Cidadão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

