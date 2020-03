Quarta-feira, 11 de março de 2020, atualizada às 8h16

Rua Fernando Lobo será interditada nesta quarta-feira

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito interdita a Rua Fernando Lobo, esquina com Rua Santo Antônio, nesta quarta-feira, 11 de março, a partir das 8h30, para manutenção emergencial da rede de drenagem. A princípio, o trânsito será interrompido em meia pista, podendo haver interdição total, dependendo da evolução da obra. Agentes de trânsito estarão no local dando suporte, para fluidez do trânsito.

