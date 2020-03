Bombeiros realizam Operação Alerta Vermelho na Zona da Mata



12/03/2020

O 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros realiza nesta quinta-feira, 12 de março, a primeira Operação Alerta Vermelho de 2020. A ação é desencadeada em Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, Viçosa, Leopoldina, Barbacena, São João del-Rei e Conselheiro Lafaiete. Segundo a assessoria da corporação, "a operação tem ocorrido durante os últimos anos com o foco na prevenção contra incêndio, pânico e abrange estabelecimentos específicos em cada edição. O objetivo é vistoriar as edificações que se enquadram nos critérios estabelecidos pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). O sistema integrado permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário".

