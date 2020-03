Quinta-feira, 12 de março de 2020, atualizada às 12h32

Dupla rende pedestre com faca no bairro Poço Rico



Da redação



Dois assaltantes ameaçaram um pedestre, de 25 anos, com uma faca no final da tarde de quarta-feira, 11 de março, no bairro Poço Rico. O crime ocorreu, por volta das 18h15, na esquina da Rua Pinto de Moura com a Doutor Vilaça.



Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os bandidos renderam o homem e anunciaram o roubo. Eles levaram uma bolsa da vítima contendo vários objetos e documentos pessoais, celular e R$ 30. Os suspeitos fugiram sentido rua da Bahia.



A dupla não foi localizada até o fechamento do boletim.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.