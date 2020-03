Paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora celebram São José

Quinta-feira, 12 de março de 2020, atualizada às 15h32

No dia 19 de março, quinta-feira, os católicos celebram São José, esposo de Nossa Senhora e pai adotivo de Jesus. O santo, também tido como o Patrono Universal da Igreja, é um dos mais populares entre os fiéis e, como não poderia deixar de ser, será homenageado em diversas paróquias e capelas da Arquidiocese de Juiz de Fora.

Em algumas comunidades da Arquidiocese a festividade começa nesta quinta, 12. Na Paróquia São José, em Bicas (MG), por exemplo, a novena começa hoje às 19h. Assim como na Capela São José, no Bairro Santa Luzia, às 19h.

Na Paróquia São José, do Bairro Costa Carvalho, acontece o Cerco de Jericó. A Igreja ficara aberta 24 horas durante todos esses dias. No dia do padroeiro (19) serão celebradas missas ao longo de todo o dia, sempre nas horas pares.

Confira as programações completas:

Juiz de Fora:

Paróquia São José – Bairro Costa Carvalho

*A Matriz fica na Av. Sete de Setembro, 288 – Costa Carvalho

De 11 a 18 de março – Cerco de Jericó

19h30 – Missa

*Durante esses dias a igreja ficará 24 horas aberta.

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h – Missas

Capela São José – Alto dos Passos (pertencente à Paróquia Bom Pastor)

*A Capela fica na Rua Dom Silvério, 483 – Alto dos Passos

Dia 15 de março – Domingo

11h30 – Almoço do Salão da Matriz Bom Pastor

Junto ao almoço haverá um show de Prêmios

*Ingressos R$12

**Cartelas R$ 10

De 16 a 18 de março – Tríduo

19h – Santa Missa

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

7h – Santa Missa Solene

19h – Missa “Nada Me Faltará” na Matriz

Capela São José – Santa Luzia (pertencente à Paróquia Santa Luzia)

*A Capela fica na Rua Luiz Basílio Castor, 735 – Santa Luzia

De 10 a 18 de março – Novena

19h – Missa e novena

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

18h – Procissão saindo da Comunidade. Logo após Missa solene

Comunidade São José – Vila São José (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A comunidade celebrará na Rua Ítalo Marione, 62 – Bairro Vila São José

De 16 a 18 de março – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

19h – Missa Festiva

Capela São José – Valadares (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Estradas)

*A capela fica na BR 267, Km 135 – Bairro Valadares

Dia 15 de março – Domingo

15h – Abertura das festividades com missa solene na Igreja de São José

De 16 a 18 de março – Tríduo

19h30 – Missa no salão de Pastoral

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

19h30 – Missa Solene

Dia 20 de março – Sexta-feira

19h30 – Missa no local da festa

Logo após, Show de Prêmios e atração musical

Dia 21 de março – Sábado

13h – Início dos festejos com pecaria, pula-pula e barraquinhas

17h – Santa Missa

Logo após leilão de prendas e assados

23h – Atração musical

Dia 22 de março – Domingo

11h – Chegada da Cavalgada

13h – Procissão com a imagem de São José pelas ruas de Valadares pedindo a intercessão de São José por todas as casa e moradores

Durante a tarde será vendida feijoada no Salão Pastoral

15h – Leilão de Bezerros

17h – Santa Missa

Logo após, leilão de prendas e assados e barraquinhas

21h – Queima de fogos

*Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas

Capela São José – Vila São José (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Estradas)

*A capela fica na Rua José Leite de Oliveira, 01 – Bairro Vila São José

Dia 14 de março – Sábado

18h – Santa Missa Solene

Logo após, procissão com a imagem de São José até a Granja do Sr. Geraldo. No local haverá show de prêmios, atrações musicais e barraquinhas

De 16 a 18 de março – Tríduo

19h30 – Missa na Igreja

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

19h – Procissão Luminosa com imagem de São José saindo da Comunidade Nossa Senhora de Fátima

19h30 – Missa Solene de São José

Logo após, barraquinhas com comidas típicas

Igreja Sagrada Família – Vila Esperança II (à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

* A Igreja fica na Rua Nestor Campos, 10 – Bairro Vila Esperança II

De 16 a 18 de março – Tríduo

19h30 – Missa na Igreja

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

19h30 – Missa

Interior:

Paróquia São José – Bicas/MG

*A Matriz fica na Praça São José, 130 – Centro

De 10 a 18 de março – Novena

19h – Missa na Matriz

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

19h – Missa Festiva, seguida de procissão

Logo após, barraquinhas e show de prêmios

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (Distrito de Belmiro Braga/MG)

*A Matriz fica na Av. Antônio Bernardino de Barros, 101 – Centro

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

6h – Carreata

19h – Procissão Solene com a Imagem de São José e Missa Solene

Dia 20 de março – Sexta-feira

19h – Missa na Matriz

Dia 21 de março – Sábado

19h – Missa na Matriz

Dia 22 de março – Domingo

11h – Missa na Matriz

12h – Almoço

14h – Show de Prêmios

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias, após as celebrações

Capela São José – Mar de Espanha/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Mercês)

* A Capela fica na Rua Raquel Marquês, 54 – Bairro Jardim Guanabara

Dia 15 de março – Domingo

8h – Missa com participação das crianças

De 16 a 18 de março – Tríduo

Dia 16 de março – Sábado

19h – Missa

Dia 17 de março – Terça-feira

19h30 – Missa

Dia 18 de março – Quarta-feira

19h – Terço dos homens

19h30 – Missa

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

15h – Missa com Unção dos Enfermos

19h – Missa Solene seguida de procissão luminosa

Igreja São José – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A Igreja fica na Rua São José Operário, s/n° – Distrito de São José dos Lopes (Área Rural)

Dia 13 de março – Sexta-feira

18h – Abertura do Centenário de fundação da comunidade com fogo e banda

19h – Santa Missa

Dia 14 de março – Sábado

6h – Alvorada musical pelas ruas da comunidade

10h – Santa Missa

12h – Almoço na Casa do Sol, com atração musical ao vivo

14h – Leilão de Bezerros e prendas variadas

18h – Show de Prêmios

Dia 15 de março – Domingo

6h – Alvorada Musical

19h – Santa Missa presidida por Dom Gil Antônio Moreira

Dia 16 de março – Segunda-feira

19h – Santa Missa

Dia 17 de março- Terça-feira

19h – Santa Missa

Dia 18 de março – Quarta-feira

19h – Santa Missa

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

4h30 – Alvorada musical pelas ruas da comunidade

18h – Procissão luminosa pelas ruas

19h – Santa Missa Solene

20h – Queima de fogos

Igreja São José – São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia São João Nepomuceno)

* A Igreja fica na Praça Francisca Cristina Soares, s/nº – Bairro São José

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

18h30 – Procissão saindo do Rosário para a Igreja São José, em seguida Missa

De 20 a 22 de março – Tríduo

Dia 20 de março – Sexta-feira

19h – Celebração da Palavra

Dia 21 de março – Sábado

19h – Celebração da Palavra

Dia 22 de março – Domingo

8h30 – Missa

Igreja São José – Santo Antônio do Rio Grande (Distrito de Bocaina de Minas/MG) (pertencente à Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua)

*A Igreja fica na Praça Caçula, 13 – Santo Antônio do Rio Grande

Dia 19 de março – Quinta-feira – Dia de São José

18h – Procissão e missa