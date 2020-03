Quinta-feira, 12 de março de 2020, atualizada às 16h58

Polícia Civil conclui inquérito sobre jovem assassinado no Granjas Bethânia



Da redação



A Polícia Civil concluiu a investigação de desaparecimento de um jovem, de 23 anos, ocorrido em setembro do último ano, em Juiz de Fora, no Bairro Granjas Bethânia. Investigações apontam que ele teria sido assassinado. Um homem, de 31 anos, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. As apurações foram iniciadas no último ano, quando a irmã do rapaz fez um registro de boletim de ocorrência, relatando que ele não havia retornado para a casa desde o dia 8 de setembro.



Segundo a titular da 4ª Delegacia, delegada Ione Moreira Dias Barbosa, também foi solicitada a conversão da prisão temporária do suspeito em preventiva, pedido concedido pela Justiça. No dia 24 de janeiro, no mesmo bairro, uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar - bem como o Corpo de Bombeiros - resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor do investigado.



Na ocasião, durante as investigações, também foi indicada a possível localização do corpo, ou seja, o local onde ele estaria enterrado e foram feitas buscas nas imediações de um campo de futebol, na região. Um osso, possivelmente humano, foi encontrado e encaminhado à Belo Horizonte para realização de exame. “Estamos no aguardo do resultado para, posteriormente, enviar à Justiça, mas já existem elementos suficientes que indicam que a vítima teria sido assassinada”, enfatizou.



O inquérito policial será enviado à Justiça nesta sexta-feira, 13.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.