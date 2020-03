Sexta-feira, 13 de março de 2020, atualizada às 12h20

Catedral de Juiz de Fora fica fechada de 16 a 20 de março



Da redação



Entre os dias 16 e 20 de março, a Catedral Metropolitana estará fechada para a última etapa de desmontagem de andaimes utilizados na restauração da pintura interna. Por isso, as missas serão realizadas no salão paroquial, com entrada pela recepção ou pela Rua Santo Antônio.



A exceção será a segunda-feira, 16 de março, quando as celebrações das 7h e 19h acontecerão dentro da igreja. À noite, a Eucaristia precederá uma palestra sobre a Campanha da Fraternidade 2020, ministrada pelo Secretário-Executivo de Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Padre Patriky Samuel Batista. Este ano, a campanha tem como tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34).



O projeto de recuperação da pintura original do templo, iniciado em 2016, já está na fase final. A previsão é de que a inauguração ocorra nos próximos meses.

