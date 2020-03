Sexta-feira, 13 de março de 2020, atualizada às 10h45

Estado anuncia pagamento do 13º salário a servidores que recebem até R$ 3 mil



Da redação



O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quinta-feira, 12 de março, a quitação do 13º salário de cerca de 47 mil servidores na próxima segunda-feira, 16. O pagamento será feito de forma integral aos servidores que têm direito a receber de R$ 2.501 a R$ 3.000 líquidos. Dessa forma, 83% dos servidores e pensionistas do Estado já terão recebido o benefício.

"O governo estadual realizou um esforço em seu fluxo de caixa para realizar o pagamento, que totalizará R$ 159 milhões. Com a medida, a educação, área com maior número de servidores do Executivo estadual, terá tido 81% de seus servidores contemplados."







