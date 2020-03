Sexta-feira, 13 de março de 2020, atualizada às 12h39

Homem é preso durante operação de combate a receptação e desmanche de veículo em JF



Da redação



Um homem, de 49 anos, foi preso durante operação desencadeada pela Polícia Civil para combater a receptação e o desmanche de veículos roubados, em Juiz de Fora. Durante a ação titulada 'Mercúrio', a equipe apreendeu um veículo de luxo, blindado, pertencente ao investigado.



De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, delegado Carlos Eduardo Santos Rodrigues, após investigações, policiais civis da Inspetoria Regional e da Delegacia Especializada chegaram até um endereço, no Bairro Benfica, onde funcionaria o comércio de peças de caminhão. No local, os policiais encontraram um caminhão Ford 14000, que havia sido roubado na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, no dia 8 de março, e que já estava praticamente desmanchado.



Durante as buscas, os policiais civis também localizaram outras peças de caminhões, entre elas, a de um motor de marca Volkswagen procedente de um veículo roubado em janeiro, em São Paulo. Os agentes encontraram, ainda, quatro cabines de caminhão com sinais identificadores suprimidos.



Apurações também indicam a maneira de agir do suspeito. “Os policiais civis constataram que os sinais identificadores dos veículos eram suprimidos para dificultar o trabalho da Polícia”, explicou o delegado, complementando que outras atitudes também teriam sido adotadas com esse objetivo. As investigações prosseguem.



O homem teve a sua prisão ratificada por receptação e por adulteração de sinal identificador de veículo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.

