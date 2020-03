Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 9h40

Acidente no Bairro Cerâmica deixa um homem ferido



Da redação



O Corpo de Bombeiros registrou um acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo, 15 de março, na Avenida Olavo Bilac, no Bairro Cerâmica, em Juiz de Fora. Segundo o Boletim de Ocorrências, o condutor do Focus, de 20 anos, estava sem ferimentos aparentes e foi conduzido ao Hospital Monte Sinai.

Já o motorista do Chevette, de 56 anos, estava consciente e com o pé esquerdo preso às ferragens. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Como a identidade da vítima não foi informada, não foi possível confirmado o estado de saúde. A causa do acidente não foi divulgada.



