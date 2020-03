Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 8h25

Motorista embriagado é preso ao se envolver em acidente em Caxambu

Da redação



Um homem, de 28 anos, foi preso na tarde deste domingo, 15 de março, após se envolver em um acidente com uma motocicleta no trevo de acesso à Caxambu, nas proximidades do Km 780.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo é morador de Valadares, na zona rural de Juiz de Fora. "Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou a quantidade de 1,08 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões, configurando o crime previsto no ART. 306 do CTB."

A condutora da bicicleta, uma mulher de 51 anos, que estava sozinha no momento do acidente, foi atendida pela equipe de socorristas da concessionária da rodovia e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) em Juiz de Fora com suspeita de fratura no braço. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.