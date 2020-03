Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 13h16 e às 15h38



Paróquias cancelam e alteram horários de missas em Juiz de Fora

Da redação



Quatro paróquias de Juiz de Fora já fizeram mudanças em suas missas por conta da pandemia do coronavírus. Segundo a assessoria da Arquidiocese, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do Bairro Bairu, cancelou a celebração de cura e libertação que seria realizada na próxima sexta-feira, 20 de março. A medida, segundo comunicado nas redes sociais, "tem o intuito de proteger a saúde da comunidade e de todos que celebram conosco."

A Missa do Impossível, que reúne milhares de pessoas semanalmente na Igreja São José, também deixará de acontecer nas próximas duas semanas. Para evitar aglomerações, o Administrador Paroquial, Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino, decidiu ampliar os horários do Cerco de Jericó, realizado em preparação para a festa do padroeiro: além da Eucaristia das 19h30, haverá celebrações às 7h e 12h. Já as missas do Dia de São José permanecem nos mesmos horários: 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.



Na Paróquia Bom Pastor, a tradicional Missa do Nada Me Faltará, que é realizada nas quintas-feiras, será cancelada a partir desta semana.

A Paróquia São Mateus, por sua vez, ampliou os horários de celebrações nos fins de semana, para evitar aglomerações. Aos sábados, haverá missas às 7h, 16h e 18h e aos domingos, às 7h, 8h30, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h.







