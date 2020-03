Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 7h50

Romeu Zema decreta suspensão de eventos oficiais pelos próximos 30 dias



Da redação



O governador Romeu Zema decretou a suspensão de eventos oficiais com mais de cem pessoas pelos próximos 30 dias. A medida foi anunciada após reunião no sábado, 14 de março, em Belo Horizonte, com o secretariado do Executivo mineiro para discutir medidas de prevenção e tratamento para o novo coronavírus no Estado.

A recomendação é que a medida, que será revista semanalmente, também seja adotada por organizações da iniciativa privada. O governo ressalta ainda a importância da iniciativa privada seguir também as orientações do Ministério da Saúde. O governador também ressaltou que não há motivo para pânico e que as medidas adotadas até o momento são preventivas.

Na última sexta-feira, 13, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) decretou Situação de Emergência em Saúde Pública no estado como uma das ações de preparação para assistência a pacientes com coronavírus. Entre as medidas previstas está a dispensa de licitação para compra de insumos, medicamentos e aparatos médicos, além da contratação de profissionais.

O decreto também oficializa a instalação do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes-Minas), coordenado pela SES-MG, para monitoramento e estudo dos casos, além da atuação na tomada de decisões e organização das ações de enfrentamento.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.