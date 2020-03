PC aprende carro clonado no Bairro Costa Carvalho



Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

17/03/2020

A Polícia Civil apreendeu, nesta segunda-feira, 16 de março, um veículo de luxo clonado. O automóvel, com placa do Rio de Janeiro, estava no Bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora, com um homem, de 33 anos. Segundo a assessoria da PC, "apurações indicam que o carro original estava no Rio, com seu real proprietário". Conforme informações do titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, delegado Carlos Eduardo Santos Rodrigues, " a vítima disse aos policiais que havia comprado o automóvel de um anunciante na internet. Os agentes descobriram que, na realidade, tratava-se de um golpe. Foi entregue uma BMW em troca do automóvel”, explicou, complementando que as investigações estão em andamento, com a identificação do suspeito de ter aplicado o golpe.

Segundo a autoridade policial, “mais uma vez foi realizada ação de combate a adulteração de veículos e, novamente, constatou-se que os suspeitos realizam furtos e roubos de veículos em outros estados e encaminham para a cidade mineira”, disse.

O Delegado destacou, ainda, sobre a importância de se ter atenção em compras de veículos realizadas por meio da internet. "As pessoas devem ficar atentas com veículos anunciados por valores muito baratos e, principalmente, a negócios em que o vendedor se recusa a entregar o recibo de compra e venda", ressaltou.

O homem foi ouvido na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e liberado. As apurações seguem em andamento.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.