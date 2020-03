Terça-feira, 17 de março de 2020, atualizada às 10h

PRF apreende 30 tabletes de maconha em veículo roubado



Da redação



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 30 tabletes de maconha na tarde dessa segunda-feira, 16 de março, durante fiscalização de rotina no Km 180 da BR-267.

De acordo com a PRF, os agentes deram ordem de parada para o veículo com placa do Rio de Janeiro, mas o motorista evadiu em alta velocidade. Neste momento, a equipe iniciou o acompanhamento e após percorrer os 40 Km, na altura do Km 140, o motorista perdeu o controle, capotou e saiu de pista, tendo seu condutor sido visto entrando em um ônibus urbano que faz a linha Rosário de Minas x Juiz de Fora. "Ao chegar ao local os policiais encontraram o veículo acidentado e iniciaram buscas pelo condutor foragido, que não foi identificado. No interior do veículo foi encontrado somente o CRLV e a chave. Um policial, que estava de folga e passava pelo local, encontrou um saco grande, contendo 30 tabletes de maconha e manteve a mercadoria sob sua guarda até a chegada da PRF".

Em fiscalização minuciosa os policiais perceberam que o veículo havia sido clonado e estava com seus elementos identificadores adulterados, tratando-se, na verdade, de um outro da mesma marca e modelo roubado em 13/02/2020 no Rio de Janeiro. Tendo em vista os fatos narrados a PRF procedeu a apreensão do veículo e das drogas, que serão encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Juiz de Fora para providências.

