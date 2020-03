Terça-feira, 17 de março de 2020, atualizada às 08h30

Serviços de atendimento da Cesama devem ser pré-agendados

Da redação



A partir desta terça-feira, 17 de março, os serviços presenciais da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) só serão oferecidos através de agendamento, pelo telefone 115. Os usuários devem ligar para o teleatendimento da Cesama, informando matrícula, protocolo ou o tipo de serviço, e nome do requerente. A data será avaliada de acordo com a disponibilidade da companhia.

Além do 115, outros serviços importantes da Cesama, como a emissão da segunda via da conta de água e esgoto, podem ser solicitados pelo site www.cesama.com.br. Essa via pode também ser paga em qualquer casa lotérica, e o comprovante do pagamento, bem como a solicitação de religação do fornecimento de água, podem ser feitos pelo whatsapp 9-9198-1136.

A Cesama funciona na Avenida Getúlio Vargas, 1.001, esquina com Avenida Barão do Rio Branco.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.