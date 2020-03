Quarta-feira, 18 de março de 2020, atualizada às 8h

Settra altera atendimento para prevenção à Covid-19

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) também vai alterar o atendimento presencial ao usuário. As mudanças começam a valer nesta quarta-feira, 18, por tempo indeterminado. De acordo com as informações da assessoria, a pasta vai agendar alguns serviços, como táxi e transporte escolar. "Para atendimentos que necessitam ser presenciais e sem agendamento, haverá uma triagem no hall de entrada da Settra, liberando a subida aos departamentos de atendimento de uma pessoa por vez. As mudanças fazem parte da prevenção à Covid-19 e têm o propósito de evitar aglomerações".

As alterações são as seguintes:



O atendimento presencial ao cidadão para realização de registros estará suspenso, passando a ser efetuado pelo telefone (32) 3690-8218 ou pelo e-mail: settraatende@pjf.mg.gov.br .

Para serviços de táxi, o agendamento deverá ser efetuado pelo telefone 3690-7766; e o serviço de transporte escolar, que também passa a ser feito por meio de agendamento, o telefone é 3690-7566.

Os outros atendimentos, como recurso de multas, autorização para carga e descarga, credencial de idosos e pessoas com deficiência farão parte da triagem no prédio da Settra, localizado na Rua Maria Perpétua 72, Ladeira.





