Quinta-feira, 19 de março de 2020, atualizada às 7h30 e às 13h42



Settra altera horários de todas as linhas de ônibus em Juiz de Fora



Da redação



A partir desta quinta-feira, 19 de março, todas as linhas de ônibus vão circular nos dias de semana, com horários de sábado, quando, geralmente, 20% da frota não é utilizada, acompanhando a demanda de passageiros. A determinação foi anunciada pela Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) que verificou redução de 34% no número de passageiros do transporte coletivo urbano (TCU).

Também a partir desta quinta-feira, em função da suspensão das aulas nas escolas municipais, a Settra bloqueará o passe livre estudante.

Os horários das linhas de ônibus podem ser consultados no site. A mudança acontecerá por tempo indeterminado, e poderá ter alterações a qualquer momento, dependendo da evolução do combate à covid-19.

Diversos usuários do transporte coletivo manifestaram indignação com a medida. Segundo os relatos, os ônibus estão ficando mais cheios do que o comum. Em nota a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) afirmou "que a mudança foi realizada após estudo técnico verificar uma redução de 34% no número de passageiros, de acordo com a bilhetagem eletrônica. Esta quinta-feira, 19, foi o primeiro dia da mudança, a Settra está monitorando a situação e poderá realizar mudanças dependendo do comportamento dos usuários e da evolução do Covid-19".

