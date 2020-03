Sexta-feira, 20 de março de 2020, atualizada às 9h30

Unidades prisionais suspendem visitas em Minas Gerais

Da redação



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) suspendeu, a partir deste sábado, 21 de março, as visitações às unidades prisionais de Minas. Segundo a nota, o objetivo é "preservar a saúde de profissionais do Sistema Prisional e dos 75 mil detentos que estão sob a responsabilidade do Estado".

Também estão suspensas as entregas, até então opcionais, por familiares de presos, de kits com suplementos em alimentação, materiais de higiene, entre outros.

A medida busca diminuir a circulação de pessoas e materiais contaminados nas estruturas prisionais, evitando uma possível propagação do coronavírus no ambiente prisional. "Os profissionais do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), para proteção de toda a sociedade, não têm a possibilidade de ficar em casa e, portanto, precisam dessa proteção. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que a população prisional tende a ser mais vulnerável ao coronavírus por questões de saúde decorrentes de condições próprias ao encarceramento. A medida, que tem a preservação da vida como norte, é temporária. Todas as condições de visitação serão restabelecidas tão logo a pandemia do coronavírus não apresente mais riscos à população".

Conforme a assessoria, "os detentos foram informados das mudanças na rotina nas unidades na manhã desta quinta-feira, 19.

