Terça-feira, 24 de março de 2020, atualizada às 11h37

Serviços da Cesama devem ser solicitados via whatsapp, telegram e e-mail

Da redação



A Agência de Atendimento da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) está com seus atendimentos presenciais suspensos, como forma de resguardar a saúde de seus empregados e usuários. A suspensão começou na segunda-feira, 23 de março. Durante esse período, as solicitações de serviços deverão ser feitas exclusivamente via whatsapp, telegram e e-mail.



Confira os serviços e meios utilizados para solicitação:



Whatsapp (99198-1136)



Baixa da fatura;

Religação comercial;

Segunda via.



Telegram (98420-5442) ou e-mail deco@cesama.com.br



Desligamento a pedido;

Restabelecimento de ligação de água;

Solicitação de consumo final;

Alteração de nome (Cadastro de Pessoa Física - CPF)/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ).



Telegram (98420-5396) ou e-mail srr@cesama.com.br



Informativo de débito e proposta de parcelamento para religação;

Parcelamento de débito só para religação;

Ressarcimento para análise;

Nada consta;

Segunda via.



Telegram (98420-5390) ou e-mail atendimento@cesama.com.br



Fornecimento de água – Caminhão-pipa (a cobrar);

Lançamento do consumo médio devido ao pico, para análise;

Refazimento do cálculo da conta, dependendo da análise;

Verificação de consumo para análise;

Descarte na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);

Restituição para análise.

