Quarta-feira, 25 de março de 2020, atualizada às 10h

Bancos começam a funcionar em horário reduzido em Juiz de Fora



Jorge Júnior



Os bancos começam a funcionar nesta quarta-feira, 25 de março, em horários diferenciados. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências estão em regime contingenciado, ou seja, com limite de pessoas no interior e apenas com transações essenciais. O atendimento ao público será de 10h às 14h, enquanto for necessário para atender às necessidades de combate à disseminação do COVID-19, responsável pela atual pandemia".

Para atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências, o atendimento será das 9h às 10h.

Os novos horários foram definidos dentro das orientações estabelecidas pelo Banco Central, que possibilita às instituições financeiras alterar horários de atendimento ou suspender serviços em agências selecionadas de forma pontual e por períodos limitados de tempo. "A Febraban e os bancos recomendam a seus clientes e usuários que atendam às orientações das autoridades sanitárias, evitem deslocar-se para as agências bancárias e deem preferência para usar produtos e serviços dos bancos pelos canais digitais destinados à população".

Por meio do celular e internet, os usuários podem fazer, com segurança, agendamento e pagamento de contas, consulta de saldos e extratos, transferências financeiras, contratação de serviços e empréstimos, entre outros serviços. Nos aplicativos e internet banking, os clientes poderão encontrar ferramentas úteis para todas as necessidades, além de ter acesso a comunicados e canais de atendimento.

Na última segunda-feira, 23, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Zona da Mata e Sul de Minas (Sintraf) encaminhou à Prefeitura de Juiz de Fora e ao Governo de Minas um documento solicitando o fechamento de todas as agências bancárias. Conforme o sindicato, este é o caminho mais correto para evitar a proliferação do coronavírus.

Segundo o secretário-geral do Sintraf-JF, Robson Marques, "desde a última semana estamos solicitando o fechamento das agências, pois só assim vamos conseguir combater o coronavírus, mas ainda não conseguimos. Entretanto, a redução dos horários e o atendimento prioritário já é um ganho da categoria. No momento, nenhuma agência está fechada na cidade".

