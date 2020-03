Quarta-feira, 25 de março de 2020, atualizada às 8h20

Espaço Cidadão e centros regionais mudam esquema de atendimento em Juiz de Fora



Da redação



O atendimento ao público no Espaço Cidadão Centro, no Parque Halfeld, funciona em novo esquema, com o objetivo de conter o avanço do coronavírus em Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, "caso haja a necessidade, os serviços presenciais serão agendados, dando prioridade aos atendimentos relacionados ao Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e a certidões".

As regionais Sul, Oeste, Norte e Nordeste estão fechadas por tempo indeterminado, e os atendimentos foram concentrados no Espaço Cidadão Centro. Esclarecimentos e atendimentos serão feitos via WhatsApp e telefone, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

WhatsApp: 2104-8531

Telefones: 2104-8530 ou 2104-8531

ITBI será enviado por e-mail

Requerimentos do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) terão suas guias enviadas para o e-mail do solicitante. Essa é mais uma das formas de se evitar o contato físico em tempo de pandemia do coronavírus (COVID-19). Os contribuintes que tiverem quaisquer dúvidas poderão tirá-las pelo telefone (32) 3690-7300 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h) ou pelo e-mail itbi@pjf.mg.gov.br.

Já os contribuintes que quiserem dar entrada no requerimento deverão entrar em contato com o Espaço Cidadão pelo whatsapp 2104-8531 ou pelo telefone 2104-8530, para triagem e agendamento de entrega da documentação.



