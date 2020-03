Quarta-feira, 25 de março de 2020, atualizada às 13h16

Pai é suspeito de estuprar filho de 8 anos no bairro Linhares



Da redação



Um homem, de 41 anos, é suspeito de estuprar o próprio filho, de 8 anos, no bairro Linhares. A avó, 63, da vítima e mãe do suposto abusador compareceu na sede da 70ª Companhia da Polícia Militar na manhã na última terça-feira, 24 de março, para registrar a ocorrência.

A representante legal do garoto disse aos policiais que seu neto estava na casa do genitor no dia 20 de março, quando o pai teria pedido ao filho para vestir uma calcinha e ficar de costas. Neste momento, o suspeito teria mantido conjunção carnal com a criança. A vítima afirmou ainda que o estupro ocorre todas as vezes que fica na casa do homem e que ele ainda ameaça-o de morte caso contasse o abuso para alguém.

A mãe do suspeito contou ainda aos militares que seu filho é usuário de drogas e possui passagem pela polícia.

O garoto foi encaminhado para o setor de atendimento de risco biológico ocupacional e sexual no Hospital de Pronto Socorro (HPS), sendo laudo inconclusivo para conjunção carnal.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

