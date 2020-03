Quarta-feira, 25 de março de 2020, atualizada às 15h30

Paróquias de Juiz de Fora transmitem missas e terços pela internet



Da redação



Paróquias e comunidades de vida da Arquidiocese de Juiz de Fora criaram transmissão online de missas e terços, através das redes sociais, para não deixarem os fiéis sem as atividades religiosas, e, ao mesmo tempo, cumprirem as determinações das autoridades de saúde, de suspender todas as missas com a participação do povo, com objetivo de respeitar o distanciamento social para conter à pandemia do coronavírus (Covid-19).

A Paróquia São Pedro, localizada no bairro homônimo, em Juiz de Fora, por exemplo, oferece momentos de oração transmitidos pelas redes sociais e, também, atendimentos por telefone.



O chamado “SOS Oração”, voltado para quem precisa de aconselhamento ou simplesmente conversar, é realizado em parceria com a Comunidade Shalom Juiz de Fora e funcionará às quartas e sextas-feiras, de 15h às 18h, pelo (32) 3231-3237. O mesmo telefone pode ser utilizado para envio de intenções pelo WhatsApp para a Santa Missa rezada todos os dias, às 18h. Além da celebração, a paróquia ainda realiza, diariamente, Terço Mariano às 9h e adoração e Terço da Divina Misericórdia às 15h. Todos os momentos são transmitidos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram da Paróquia São Pedro, além do Instagram da Comunidade Shalom Juiz de Fora.



Outra programação que tem chamado a atenção dos fiéis é a que acontece nas redes sociais do Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino. O sacerdote celebra e transmite a Eucaristia, todos os dias, às 19h, e conduz a novena a São José pelo fim da pandemia às 22h. A partir desta terça (24), Padre Pierre ainda rezará o Terço da Misericórdia às 15h e o Ângelus, às 18h.



A Paróquia Nossa Senhora do Líbano, do Grajaú, também se mobilizou e deu início, na última sexta-feira (20), à oração do Santo Terço pelas redes sociais. As transmissões ocorrem de segunda a sábado, às 19h. Aos domingos, a paróquia transmite a Missa, às 9h, direto da Matriz. Os fiéis podem acompanhar os momentos pelo Facebook e pelo Instagram.



A Comunidade Resgate também criou uma programação especial para atender às pessoas que estão em casa, com transmissão pelo Youtube, Facebook, Instagram e WebTV: todos os dias, às 15h, haverá Terço da Misericórdia e, às 18h, Terço Mariano. Às segundas-feiras, às 19h30, os fiéis poderão acompanhar a Santa Missa e, às quintas-feiras, no mesmo horário, o Grupo de Oração.

Clique aqui e confira as iniciativas de outras paróquias.

Catequese Online

A Paróquia Santa Luzia está com inscrições abertas para a catequese online. Ele visa dar acesso aos sacramentos de iniciação à vida cristã aqueles que não podem frequentar encontros pessoalmente. As inscrições podem ser feitas através do seguinte e-mail: ead.catequese@gmail.com.



Toda semana são enviados conteúdos de estudo e, ao fim do mês, um questionário. Além disso, uma vez ao mês ocorrem encontros pessoalmente.



O curso gratuito, que ocorre pela sexta vez, abrange os quatro ciclos do catecismo da Igreja Católica: a vida de oração, a profissão de fé, os sacramentos e a moral cristã.



A catequese terá início em 12 de abril, estendendo-se até o mês de novembro, quando geralmente é realizada a Crisma. Após a preparação os catequizandos poderão receber a Primeira Eucaristia, Crisma e Batismos de adultos.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.