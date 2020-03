Quarta-feira, 25 de março de 2020, atualizada às XXhXX

Prefeitura prorroga validade de permissão de táxis e veículos fretados em JF

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) prorrogou, por tempo indeterminado, a validade das permissões de táxis e veículos fretados. Assim, não serão necessárias as autorizações que deveriam ser legalizadas neste período. São elas:

Serviços de táxi

- Vistoria anual

- Renovação das carteiras de motorista de táxi (CMT) do permissionário e do auxiliar; do cartão de identificação veicular (CIV); e do curso de motorista de táxi

- Serviço de fretamento

- Renovação da permissão de aluguel.

Transporte escolar

A renovação, que seria realizada em junho, segue também prorrogada por tempo indeterminado.

