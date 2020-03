Quinta-feira, 26 de março de 2020, atualizada às 17h32

Cemig suspende parcialmente leitura de energia



Da redação



A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) esclarece que, em função da disseminação do coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a suspensão do trabalho dos leituristas em todo o território nacional. Os profissionais da Cemig continuam lendo os medidores acessíveis pela rua, sem necessidade de entrar em casa.

Para compensar a ausência do leiturista, a Aneel autorizou as distribuidoras de energia de todo o país a fazerem a cobrança das contas de luz utilizando a média de consumo dos últimos 12 meses. A Companhia explica que por ser média, pode haver um descolamento do consumo medido em relação ao consumo real, para mais ou para menos. "Eventuais distorções serão corrigidas tão logo o trabalho dos leituristas volte ao normal, com acesso às casas, depois da pandemia, ou pela autoleitura. De toda forma, as leituras por estimativa só chegarão nos endereços dos nossos clientes na próxima conta, a partir de abril".

A Cemig destaca que a leitura pelo próprio cliente é bastante simples e rápida. Tenha em mãos o CPF / CNPJ do titular da conta ou o número do cliente. Depois de copiar a marcação registrada nos medidores, envie os números anotados pelos canais de atendimento digitais, como o WhatsApp (31)3506-1116, o aplicativo Cemig Atende ou pelo SMS (número 29810). É preciso enviar a leitura de 5 a 3 dias antes da próxima leitura - veja a data na conta de energia.

