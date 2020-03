Fiscais autuam feirantes no Parque Halfeld



26/03/2020

Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) interditaram a Feira da Agricultura Familiar que estava funcionando na manhã desta quinta-feira, 26 de março, no Parque Halfeld.

Segundo a assessoria do órgão, "no decreto municipal está estabelecido que não pode ter eventos nos parques e, por isso, a fiscalização atuou no local. A Prefeitura está analisando outro lugar no Centro para a feira continuar acontecendo".

Segundo o decreto 13.894, publicado no último dia 18 de março, somente a feira noturna, realizada às quartas na Praça Antônio Carlos e a feira de domingo, na Avenida Brasil, estão suspensas, "tendo em vista o seu caráter de entretenimento e de aglomeração de pessoas". O texto destaca, ainda, "que é de responsabilidade dos feirantes: a utilização de luvas; higienização dos produtos após aquisição no CEASA; manutenção do distanciamento de no mínimo um metro entre as barracas, bem como dos consumidores e fornecedores; proibição de comercialização de alimentação no local, como pastéis, bebidas, lanches e congêneres, como medida de evitar aglomeração no local".



