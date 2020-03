Quinta-feira, 26 de março de 2020, atualizada às 8h26

Settra altera todos os horários das linhas de ônibus

Daa redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) vai alterar os horários de todas as linhas de ônibus a partir desta sexta-feira, 27 de março. A decisão foi tomada após estudo técnico que verificou redução de até 75% no número de passageiros. Na terça-feira, 10, a bilhetagem eletrônica registrou 343.577 passageiros. Uma semana depois, na terça-feira, 17, houve redução de 30% no número de usuários, passando para 240.208. E agora, terça-feira, 24, foram 83.227, menos 75,77%, comparado ao primeiro dia pesquisado. O total corresponde a todas as linhas.

Segundo a assessoria da pasta, o documento foi encaminhado aos consórcios que administram o transporte coletivo urbano no município, comunicando a alteração. Após este estudo, as linhas passarão a operar da seguinte maneira:

Todos os ônibus manterão os horários de picos, de 5h às 7h30 e de 17h às 19h30, atendendo principalmente profissionais da área da saúde, que necessitam trocar os plantões. Excetuando os picos, cada linha operará com horários diferenciados e intervalo de no mínimo uma hora entre as viagens. Nos domingos e feriados permanecerão os atuais quadros. Não haverá ônibus entre meia noite e 4h da madrugada.

Ao longo de todo o período que durar o horário especial de trabalho e combate ao coronavírus, técnicos da Settra estarão empenhados em analisar, diariamente, as demandas de cada linha, e mudanças pontuais poderão ocorrer. Os ônibus terão informativos em seu interior.

