Sexta-feira, 27 de março de 2020, atualizada às 10h24

Adolescente assalta distribuidora em Benfica e foge com mais de R$ 300

Da redação



Uma distribuidora de água e gás foi assaltada na tarde dessa quinta-feira, 26 de março, na Avenida Inês Garcia, em Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora. Segundo relatos da vítima, de 57 anos, o indivíduo, de aproximadamente 13 anos, chegou ao local com uma arma de fogo e exigiu o dinheiro do caixa. Com medo, a mulher entregou R$ 370 e o bandido fugiu em direção a linha férrea. Conforme o boletim da Polícia Militar, mais dois suspeitos deram apoio ao crime.

Bandido rouba R$ 200 de caixa de lanchonete

Um homem roubou R$ 200 do caixa de uma lanchonete na noite dessa quinta-feira, 26 de março, na Rua Barão do Retiro, no Bairro Bonfim. De acordo com as informações da PM, as vítimas, de 24 e 51 anos, estavam trabalhando no estabelecimento quando o autor se aproximou com uma faca e anunciou o roubo. Após o crime, ele fugiu em uma bicicleta em direção ao Marumbi.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.